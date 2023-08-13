البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 21.03 نقطة، ما نسبته 0.29%، ليصل عند مستوى 7168.96 نقطة.

البورصة الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الكويتية نحو 213.13 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 39.2 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 9487 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق البورصة الكويتية بنسبة 0.10%، ما يعادل نحو 5.9 نقاط، ليصل إلى مستوى 5787.77 نقطة، من خلال تداول 108.4 ملايين سهم، عبر 3749 صفقة نقدية، بقيمة 12.2 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية بنحو27.02 نقطة، ليبلغ مستوى 7887.67 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.34%، من خلال تداول 104.7 ملايين سهم، عبر 5738 صفقة، بقيمة 27 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 7.2 نقاط ليبلغ مستوى 5792.94 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.12 % من خلال تداول 89.3 مليون سهم عبر 2910 صفقات نقدية بقيمة 11.5 مليون دينار كويتي.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.44%، لتصل عند مستوى 2432.39 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1513 صفقة.

مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع بمقدار 42.36 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.39 %، ليصعد إلى مستوى 10777.99 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 159 مليونًا و847 ألفًا و327 سهمًا، بقيمة 334 مليونًا و633 ألفًا و281.564 ريالًا، نتيجة تنفيذ 11121 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

البورصة المصرية

أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات كافة، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه ليصل إلى 1.214 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.1 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على ارتفاع نسبته 0.82% ليبلغ مستوى 17856.07 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.55% مسجلًا 3599.46 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.72% لينهي التعاملات عند مستوى 5324.93 نقطة.