ثاني هاتريك برازيلي.. السامبا تتألق في انطلاقة الدوري السعودي

تألق برازيلي واضح في انطلاقة الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي، كان بطلها الثنائي روبرتو فيرمينو ومالكوم.

تمكن فيرمينو من قص شريط الدوري السعودي بهاتريك في مباراة الأهلي والحزم في أول لقاء رسمي له منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

كما سار البرازيلي مالكوم على نهج مواطنه فيرمينيو وسجل هاتريك وقاد الهلال لانتصار مستحق ومعنوى فى أولى مباريات الزعيم بالدوري.

كورنادو لاعب اتحاد جدة هو الأخر كاد أن يلحق بهما لكنه اكتفى بهدفين أمام الرائد بدوري روشن.

ثلاثية فيرمينيو:

استطاع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو تسجيل ثلاثية فى الظهور الأول له بالدوري السعودي.

قاد فيرمينيو أهلي جدة السعودي للفوز على نظيره الحزم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأولى من دوري روشن.

أصبح فيرمينو ثاني لاعب يسجل "هاتريك" للأهلي في الجولة الافتتاحية بالدوري السعودي للمحترفين بعد عمر السومة عام 2014، فيما يعتبر البرازيلي اللاعب الرابع في تاريخ المسابقة بشكل عام.

ثلاثية مالكوم:

أحرز المهاجم البرازيلي مالكوم، ثلاثية فى فوز الهلال على أبها، فى افتتاحية دوري روشن للنسخة الحالية 2023 ـ 2024.

هزم الزعيم نظيره الحزم ب3 أهداف مقابل هدف، بالجولة الأولى التى جمعت الفريقين على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ثنائية كورنادو:

أحرز البرازيلي إيغور كورنادو هدفين فى فوز اتحاد جدة السعودي على نظيره الرائد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بالجولة الأولى من الدوري السعودي.

كما سجَّل الهدف الثالث للنمور اللاعب عبدالرازق حمدالله ليفتتح الاتحاد مشوار الدوري بثلاثة نقاط غالية.