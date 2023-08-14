دراسة حديثة تكشف عن 9 أنواع من البلاستيك داخل قلب الإنسان

أجرى عدد من المتخصصين والعلماء في مستشفى العاصمة الصينية بكين، وتوصلت دراسة حديثة التي أجراها فريق من العلماء إلى نتائج مثيرة للقلق.

دراسة جديدة تكتشف لدائن بلاستيكية في قلب الإنسان

وتوصلت الدراسة التي أجراها عدد من العلماء، إلى العثور على لدائن بلاستيكية في قلب الإنسان، وهو الكشف الذي يثير الجدل.

وتم الدراسة على أنسجة القلب لـ15 مريضا، خضعوا لجراحة القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقا للدراسة التي نشرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية.

وأوضحت الدراسة، أنه يمكن أن تدخل اللدائن الدقيقة، التي يقل عرضها عن 5 ملليمترات، أو بحجم ممحاة قلم الرصاص، إلى جسم الإنسان من خلال الفم والأنف، وتجاويف الجسم الأخرى.

وحاول الفريق التأكد مما إذا كانت هذه الجسيمات يمكن أن تدخل أنظمة القلب والأوعية الدموية للأشخاص من خلال التعرض المباشر وغير المباشر، وفحص الفريق أنسجة القلب للمرضى، وعينات الدم من نصف المشاركين، ليكتشفوا وجود القطع البلاستيكية الدقيقة الفردية في معظم عينات الأنسجة، والتي يتراوح عددها بين العشرات والآلاف.

ووجد العلماء عينات بلاستيكية في جميع عينات الدم، وعُثر على 9 أنواع من البلاستيك في 5 أنواع من أنسجة القلب، ووجدت الدراسة أدلة تشير إلى أن بعض المواد البلاستيكية الدقيقة تم إدخالها دون قصد إلى الأشخاص، أثناء العمليات الجراحية.