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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

غنية بالحديد| طرية عمل سلطة العدس البني بالخضار

سلطة العدس البني
سلطة العدس البني بالخضار

يرتبط العدس بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، عن طريق خفض الكوليسترول السيئ وضغط الدم، كما يوفر نصف كوب من العدس 15٪ من احتياجاتك اليومية من الحديد، لذا يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك وصفة صحية ولذيذة يمكنك تحضيرها في أي وقت عن الشعور بالجوع.

 

سلطة العدس البني بالخضار

طرية عمل سلطة العدس البني بالخضار

المقادير

- عدس بني : كوب (مسلوق ومصفى)

- الجزر : 1 حبة (مقشر ومفروم مكعبات ومسلوق)

- الكرفس : عود (مفروم ناعم)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- دبس الرمان : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

 

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طريقة التحضير

اخلطي العدس مع الجزر المسلوق في طبق.

أضيفي الكرفس، والبقدونس، والبصل، واخلطي المكونات جيداً.

نكهي بالملح، والفلفل، والكمون، وزيت الزيتون، ثم أضيفي دبس الرمان، وعصير الليمون، وقلبي جيداً ثم قدمي السلطة.

 

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