عاجل
المتهم في مذبحة عين شمس.. روحت لأختي 10 مرات وكانت بتردني فاضي
الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

سلطة الكاجو على خطى المطاعم التايلندية

سلطة الكاجو التايلندية
سلطة الكاجو التايلندية

سلطة الكاجو علي خطي المطبخ التايلندية، من ألذ وصفات السلطات التي تقدم بخطوات سهلة وشهية بمكونات طيبة ومتوفرة في مطبخك، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير أطيب سلطات المطبخ الآسيوي.

سلطة الكاجو التايلندية 


مقادير سلطة الكاجو التايلندية

- الجزر : 2 حبة (مبشور)
- الفاصوليا الخضراء : كوب
- خس : كوب (مقطع)
- الملفوف : كوب (بنفسجي / مقطع)
- الفلفل الملوّن : كوب (مقطع)
- البصل الأخضر : 3 حبات (مقطع)
- الزنجبيل : ملعقة كبيرة
- الخل : 2 ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- كاجو : كوب
- العسل : ملعقة كبيرة
- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة
- زبدة الفول السوداني : 2 ملعقة كبيرة

سلطة الكاجو التايلندية 

طريقة التحضير

اخلطي العسل مع زبدة الفول السوداني، والخل، والزنجبيل، وزيت الزيتون، وعصير الليمون.
وضعي الخس، والفلفل الألوان، والكاجو، والفاصوليا الخضراء، والملفوف، والبصل الأخضر، والجزر، في وعاء واخلطيهم.
وزعي التتبيلة على السلطة ثم قلبيها وقدميها.

txt

اصنعي كيك الشوكولاتة باللوز المحمص اللذيذ

مواد متعلقة

طريقة تحضير سلطة كول سلو على خطى المطاعم

طريقة عمل سلطة الأفوكادو| مفيدة لمرضى السكري

مقبلات صحية.. سلطة نيسواز علي الطريقة الفرنسية

أشهى طريقة لعمل سلطة الفواكه| تعوضك عن المعادن المفقوده بجسمك