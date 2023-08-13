سلطة الكاجو على خطى المطاعم التايلندية

سلطة الكاجو علي خطي المطبخ التايلندية، من ألذ وصفات السلطات التي تقدم بخطوات سهلة وشهية بمكونات طيبة ومتوفرة في مطبخك، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير أطيب سلطات المطبخ الآسيوي.

سلطة الكاجو التايلندية



مقادير سلطة الكاجو التايلندية

- الجزر : 2 حبة (مبشور)

- الفاصوليا الخضراء : كوب

- خس : كوب (مقطع)

- الملفوف : كوب (بنفسجي / مقطع)

- الفلفل الملوّن : كوب (مقطع)

- البصل الأخضر : 3 حبات (مقطع)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة

- الخل : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- كاجو : كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زبدة الفول السوداني : 2 ملعقة كبيرة

سلطة الكاجو التايلندية

طريقة التحضير

اخلطي العسل مع زبدة الفول السوداني، والخل، والزنجبيل، وزيت الزيتون، وعصير الليمون.

وضعي الخس، والفلفل الألوان، والكاجو، والفاصوليا الخضراء، والملفوف، والبصل الأخضر، والجزر، في وعاء واخلطيهم.

وزعي التتبيلة على السلطة ثم قلبيها وقدميها.