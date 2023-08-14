غنية بالفيتامينات.. حضّري سلطة نودلز بالجمبري

سلطة نودلز بالجمبري من أشهر وصفات سلطات المطبخ الصيني، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير سلطة النودلز بالجمبري اللذيذة، وتمتعي بمذاق السلطة الساحر والخفيف.

سلطة نودلز بالجمبري



مقادير سلطة نودلز بالجمبري

- الجمبري : 400 غراماً (طازج ومقشر)

- خل الأرز : 2 ملعقة صغيرة

- دقيق الذرة : ملعقة صغيرة

- النودلز : 400 غراماً

- زيت السمسم : ملعقة صغيرة ونصف

- الجزر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- البصل الأخضر : 2 عود (مقطع شرائح)

- خس : 3 أوراق (مفروم شرائح)

- الزنجبيل : 2 ملعقة صغيرة (مطحون)

- مرق دجاج : ربع كوب

- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة

- سكر : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت : 6 ملاعق كبيرة

سلطة نودلز بالجمبري

طريقة التحضير

اغسلي الجمبري جيداً ثم جففيه بمحارم ورقية وضعيه في وعاء وأضيفي إليه خل الأرز، ودقيق الذرة، وحركي جيداً حتى تتداخل المكونات، اتركي الوعاء جانباً لمدة 15 دقيقة.

اسلقي النودلز في الماء وصفيه وضعيه في وعاء ثم اسكبي فوقه زيت السمسم.

اخلطي مرق الدجاج، وصلصة الصويا، والسكر، في وعاء واتركي المزيج جانباً.

في مقلاة حمّي ملعقتين كبيرتين من الزيت، ثم أضيفي الزنجبيل وقلبي لمدة 30 ثانية، ثم أضيفي الجمبري وحركي من وقت إلى آخر حتى يصبح لونه وردياً ثم اسكبي الخليط في وعاء.

في المقلاة نفسها حمّي ملعقتين كبيرتين من الزيت، واقلي الجزر، والبصل الأخضر، والخس حتى تذبل الخضار، ثم ضعي مزيج الخضار في وعاء واتركيه جانباً.

اسكبي في المقلاة نفسها ملعقتين من الزيت ثم أضيفي إليها النودلز، ومزيج مرق الدجاج، واتركي المكونات على حرارة متوسطة 10 دقائق، ثم أضيفي الخضار والجمبري، وقدميها.