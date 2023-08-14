تقارير: أدوية السمنة متهمة بالتسبب في الإصابة بشلل المعدة

خرجت خلال الساعات الأخيرة، الكثيرة من التحذيرات من استخدام عقاقير إنقاص الوزن، حيث إن هناك أشخاص يعتادون استخدام أدوية وعقاقير خاصة بإنقاص الوزن و السمنة، والتي تسببت في شلل المعدة.

أدوية السمنة

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها تلقت تقارير عن أشخاص عانوا من شلل في المعدة أثناء تعاطي أدوية إنقاص الوزن.

وفي هذا الإطار كشفت سيدة أمريكية، عن تجربتها مع بعض الأدوية الخاصة بإنقاص الوزن، حيث إنها اعتادت استخدام أدوية إنقاص الوزن، والذي كان سببًا في شعورها الدائم بالتوتر والقلق والضيق، كما ان هذه الأدوية كلفتها الكثير من المال.

والسمنة مرض مزمن قد يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وبعض أنواع السرطان ومضاعفات في حال الإصابة بعدوى مثل كوفيد. وبما أن علاجها صعب، فهي مكلفة بالنسبة إلى الأنظمة الصحية. لا تتعلق أسبابها بنمط الحياة فحسب، بل قد تكون أيضا عائدة إلى عوامل وراثية.

نصائح لزيادة حرق الجسم والحصول على جسم رشيق

نظام غذائي غير صحي

الوجبات السريعة والجاهزة، والأطعمة الغنية بالسكر والدهون السيئة ومنتجات الدقيق الأبيض، ستجعل عملية التمثيل الغذائي بطيئة لديك. ابدئي بتقليل الكربوهيدرات والسكريات، فعندما تأكلين كمية أقل من الكربوهيدرات، فإن الجسم سيعتمد على احتياطياته لتزويد جميع أعضاء الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

هذا يؤدي إلى إنفاق إضافي للطاقة، لذا استهلكي المزيد من أوميجا 3، حيث يمكنك زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك مع الدهون الجيدة، وتسمح لك الدهون الغنية بالأحماض الدهنية متوسطة السلسلة بحرق السعرات الحرارية لمدة تصل إلى ست ساعات بعد الوجبة.

قلة النشاط والحركة

النشاط البدني على اختلاف أنواعه، يعتبر وسيلة جيدة جداً لتحفيز عملية التمثيل الغذائي، فبعد خضوعك لتمارين رياضية كثيفة، يمكن أن يزيد معدل الحرق لمدة 4 أيام متتالية، في جسمك.