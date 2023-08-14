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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تنسيق المرحلة الثانية 2023.. توقعات الحد الأدني لشعبتي الأدبي والعلمي | فيديو

تنسيق 2023
تنسيق 2023

علق الكاتب الصحفي رفعت فياض، على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، قائلا: كان متوقَعا انخفاض في درجات القبول في تنسيق الكليات 2023 وعلى رأسها كلية الطب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقسم الأدبي تصدرتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ86.4% وتلتها الألسن والإعلام والآثار، معلقا: في القديم كانت كلية الإعلام ثاني أكبر كلية من حيث درجات القبول بعد الاقتصاد والعلوم السياسية.

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تنسيق المرحلة الأولى 2023

وعلق: أطمأن أولياء الأمور أنه من لم يجد مكانا في كليات القمة بتنسيق المرحلة الأولى 2023 سيجد مكانا في كليات القمة بالجامعات الخاصة والأهلية، بالتزامن مع بداية تنسيق المرحلة الثانية 2023 غدا الثلاثاء حتى السبت المقبل.

وبشأن توقعات الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثانية علمي علوم، أردف : تعتبر المرحلة الأكبر في العدد بتاريخ مكتب التنسيق، حيث يتراوح عدد الطلاب في تلك المرحلة 150 ألف طالب/ة، والمجموع سيكون المحدد للمكان الذي سيقبل الطالب.

واختتم: الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمي علوم 60.98%، والأدبي58.5%، وجزء من الأماكن المتبقية لشعبة علمي علوم ستكون في كليات مثل الطب البيطري والتمريض والحقوق والعلوم والتجارة، أما بشأن شعبة علمي رياضة متبقى بعض الأماكن قد تصل لـ30 في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والمعاهد الهنسية العليا الخاصة.

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