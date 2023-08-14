تعرف على كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى بجامعة سوهاج

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى إحدى من كليات جامعة سوهاج، تعد بديلا عن كلية الهندسة لما بها من تخصصات، وتقدم لسوق العمل خريج ذو خبرة عالية فى مجالات الحاسب ونظم المعلومات، وتضم 4 أقسام حيوية "قسم تقنية المعلومات، وقسم نظم المعلومات، وقسم علوم الحاسب، وقسم شبكات الحاسب، بالإضافة إلى 3 برامج بمصروفات.



تهدف كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي إلى تقديم برامج أكاديمية وبحثية وتدريبية مع إعطاء المشورة، وتقديم الاستشارات المختلفة فى مجال الحاسبات والمعلومات على المستوى المحلي والإقليمى والدولى، رسالتها الأولى تهتم بتقديم برامج أكاديمية، ودراسات بحثية وخدمات استشارية ذات تميز خاص على كل المستويات.



وتسعى الكلية لتكوين قاعدة علمية وبحثية وتقنية عالية فى نفس ذات التخصص لخدمة المجتمع ولتلبية متطلبات سوق العمل، ويتوقع أن تلعب كلية الحاسبات والمعلومات بأقسامها المختلفة دورا هاما لما سيكون لها من عطاءات فى تشكيل عقل الكوادر المتخرجة، وذلك من خلال الدراسة الأكاديمية والعملية التى تقدمها.



ويقدم قسم شبكات الحاسب برامج تعليمية نظرية وتطبيقية متميزة وبحوث إبداعية تجعل القسم رائدا فى مجال الشبكات ويتطلع القسم إلى إعداد كفاءات فى مجال برمجه وصيانة الشبكات لتتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل بقطاعيه العام والخاص.

وبرنامج شبكات الحاسب والاتصالات يمكن الطلاب الخريجين اكتساب المهارات، وتعزيز القدرة على استخدام التقنيات والأدوات والمهارات اللازمة فى الحاسب، والقدرة على تطوير الأطر الحاسوبية، وتطبيق التقنيات الحديثة فى تصميم وإدارة الشبكات، والقدرة على تركيب وتكوين شبكات الحاسوب، والقيام بعمليات الصيانة والإدارة لكافة أنواع الشبكات وخاصة المعقدة منها، لتحقيق الأداء الأمثل، وتقديم الدعم الفنى للمستخدمين، والقدرة على تحليل واكتشاف الأخطاء والمشكلات فى شبكات أنظمة الحاسب، وتحديد أسباب الأعطال وطرق حلها، والقدرة على تحديد بيانات الاتصالات والشبكات والمصطلحات الخاصة بالشبكات والاتصالات من تدفق البيانات، وحركة مرور البيانات، والأمن والحماية وتحليل المشاكل وتحديد البدائل لحل المشكلة وبناء الاستنتاجات والتوصيات لأنظمة شبكات الحاسب.





يقدم القسم تعليم متميز وبحوث إبداعية تجعل القسم رائدا فى مجال تقنية المعلومات من خلال تقديم مجموعة من المقررات الدراسية التى تتبنى التنوع المطلوب فى مجال تقنية المعلومات وكيفية تطبيقها وتطويرها لتلبية متطلبات سوق العمل واحتياجاته.



ويسعى القسم لتخريج طلاب ذوي كفاءات ليكونوا قادرين على شغل وظائف متخصصة فى مجالات مختلفة مثل: قطاعات المال والصناعة والتجارة والقطاعات الحكومية والتعليمية والصحية ومساعدة الأفراد والمؤسسات فى تحقيق أهدافها المرجوة من خلال توفير المعلومات الكافية عن الحلول التقنية وكيفية تطبيقها على النحو الأمثل ومتابعة التطورات الجارية فى مجال تقنية المعلومات وتطبيق هذه التحديثات على الأفراد والمؤسسات المعنية والقدرة على إدارة موارد تقنية المعلومات للأفراد والمؤسسات ومعرفة المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية لمهنيى تقنية المعلومات، والمساهمة فى تطوير المؤسسات العلمية التى بنيت على تقنية المعلومات وإجراء الدراسات العليا والبحوث العلمية فى مجال تقنية المعلومات.





وقسم علوم الحاسب يسعى أيضا إلى التميز من خلال تقديم برنامج أكاديمى يحقق المستويات المعيارية العالمية فى مجال علوم الحاسب ويسعى لإعداد وتأهيل الطلاب بخبرة كافية لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل واحتياجاته فى مجال علوم الحاسب.



والأهداف الرئيسية للبرنامج هى ضمان أن يتخرج الطالب من هذا البرنامج وهو يمتلك المهارات والمعارف ومهارات حل المشاكل والمعرفة الجوهرية لفئة واسعة من تقنيات حل المشاكل على سبيل المثال: الخوارزميات، الاستدلال وتقنيات التصميم وفهم جوهرى لأساسيات علوم الحاسب والقدرة على التواصل مع الاخرين بوضوح باستخدام المفاهيم التقنية شفهيا وخطيا والقدرة على العمل مع الآخرين من التخصصات الأخرى وعمل برامج لحل المشاكل العلمية وعمل انظمه حاسوبية تطبيقية لخدمة المجتمع وتخريج كوادر قادرة على بناء أنظمة الحاسبات وتحليلها وتطويرها وتقديم الاستشارات فى مجالات علوم الحاسب وإجراء الدراسات العليا والبحوث العلمية فى مجال علوم الحاسب.



والقسم يقدم برنامج رائد فى توفير تعليم متميز وبحوث علمية فى مجال نظم المعلومات وفقا للمعايير العالمية للجودة الأكاديمية وتأهيل واعداد كوادر متخصصة ومدربة علميا وعمليا فى مجال نظم المعلومات يمكنها من تحليل وتصميم وتطوير نظم المعلومات بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته وفقا للمعايير العالمية للجودة اضافة إلى المساهمة فى خدمة المجتمع فى المجالات ذات الصلة.

وتحدد الأهداف التعليمية لبرنامج نظم المعلومات المهارات والمعارف والمحددات التى يجب أن يمتلكها ويتوصل اليها خريجو هذا البرنامج. ضمان أن يتخرج الطالب من هذا البرنامج وهو يمتلك المهارات والمعارف والقدرة على انشاء برامج نظم معلومات فى تخصصات التعليم والتجارة والزراعة وغيرها من التخصصات والقدرة على صيانة برامج نظم المعلومات وتحديثها والقدرة على حل المشاكل الخاصة بنظم المعلومات ومعرفة قواعد البيانات المختلفة واستخدامها والقدرة على معرفة الجديد فى برامج نظم المعلومات وتطوير البرامج المتاحة وإجراء الدراسات العليا والبحوث العلمية فى مجال نظم المعلومات.

ويتطلع قسم علوم الحاسب إلى التميز من خلال تقديم برنامج أكاديمى يحقق المستويات المعيارية العالمية فى مجال علوم الحاسب وإعداد وتأهيل الطلاب بخبرة كافية لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل واحتياجاته فى مجال علوم الحاسب.

ومن الأهداف الرئيسية للبرنامج ضمان أن يتخرج الطالب من هذا البرنامج وهو يمتلك المهارات والمعارف منها مهارات حل المشاكل المعرفة الجوهرية لفئة واسعة من تقنيات حل المشاكل على سبيل المثال: الخوارزميات، الاستدلال، وتقنيات التصميم فهم جوهرى لأساسيات علوم الحاسب والقدرة على التواصل مع الاخرين بوضوح باستخدام المفاهيم التقنية شفهيا وخطيا والقدرة على العمل مع الاخرين من التخصصات الأخرى وعمل برامج لحل المشاكل العلمية وعمل انظمه حاسوبية تطبيقية لخدمة المجتمع وتخريج كوادر قادرة على بناء أنظمة الحاسبات وتحليلها وتطويرها وتقديم الاستشارات فى مجالات علوم الحاسب وإجراء الدراسات العليا والبحوث العلمية فى مجال علوم الحاسب.





ويقدم قسم نظم المعلومات برنامج رائد فى توفير تعليم متميز وبحوث علمية فى مجال نظم المعلومات وفقا للمعايير العالمية للجودة الأكاديمية وتأهيل واعداد كوادر متخصصة ومدربة علميا وعمليا فى مجال نظم المعلومات يمكنها من تحليل وتصميم وتطوير نظم المعلومات بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته وفقا للمعايير العالمية للجودة اضافة إلى المساهمة فى خدمة المجتمع فى المجالات ذات الصلة.



وتحدد الأهداف التعليمية لبرنامج نظم المعلومات المهارات والمعارف والمحددات التى يجب أن يمتلكها ويتوصل اليها خريجو هذا البرنامج. ضمان أن يتخرج الطالب من هذا البرنامج، وهو يمتلك المهارات والمعارف من خلال القدرة على انشاء برامج نظم معلومات فى تخصصات التعليم والتجارة والزراعة وغيرها من التخصصات والقدرة على صيانة برامج نظم المعلومات وتحديثها والقدرة على حل المشاكل الخاصة بنظم المعلومات ومعرفة قواعد البيانات المختلفة واستخدامها والقدرة على معرفة الجديد فى برامج نظم المعلومات وتطوير البرامج المتاحة وإجراء الدراسات العليا والبحوث العلمية فى مجال نظم المعلومات .