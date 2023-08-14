محافظ الوادي الجديد يوجه رؤساء المراكز بوضع خطة زمنية للانتهاء من تطوير المدارس

عُقد اليوم اجتماع عبر الفيديو كونفرانس بين اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، مع رؤساء المراكز.

حضر الاجتماع سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، إضافةً إلى إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأكد المحافظ عدة توجيهات هامة وهي كالتالي وضع خطة زمنية للانتهاء من تطوير المدارس التي تخضع حاليًا لأعمال صيانة، وذلك بوضع مقترح مناسب لاستيعاب الطلاب من هذه المدارس من خلال فصول مسائية أو إنشاء فصول مؤقتة وتكثيف جهود توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة في المنافذ المحلية. كما سيتم توسيع نشاط فتح منافذ جديدة في الأحياء البعيدة والمناطق النائية لتلبية احتياجات السكان وإنشاء وحدة للحجز الإداري في كل مركز، بهدف تحصيل مستحقات الدولة وتنفيذ قرارات الحجز على المتقاعسين عن السداد وتوفير أجهزة GPS حديثة في جميع المراكز لتحسين منظومة الأراضي ومتابعة استغلال الأراضي وتنفيذ المشروعات الاستثمارية ووضع خطة صيانة وإصلاح للمعدات الثقيلة في الحملات الميكانيكية الموجودة في المراكز وتشديد الرقابة على منافذ تحصيل الرسوم على الحاصلات الزراعية وحصر نتائج مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" التي تهدف لجمع زكاة التمور خلال العام الماضي، وتحديد أوجه الصرف في كل مركز.

تأتي هذه التوجيهات في إطار الجهود المستمرة لتطوير محافظة الوادي الجديد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة. من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع المحلي.

عبر الفيديو كونفرانس محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز والاحياء

عبر الفيديو كونفرانس محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز والاحياء

عبر الفيديو كونفرانس محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز والاحياء