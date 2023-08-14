الرائد والاتحاد.. كورنادو يسجل الثاني (فيديو)

سجل إيغور كورنادو لاعب نادي اتحاد جدة، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام الرائد خلال المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

سجل كورنادو هدف الاتحاد الثاني من تسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس الرائد في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد سجل هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

هدف ملغي وانفراد ضائع أبرز لقطات الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين اتحاد جدة والرائد بدون أهداف في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

على الرغم من سيطرة اتحاد جدة على مجريات الشوط الأول بصورة واضحة إلا أن الرائد باغت خصمه بانفراد تام في الدقيقة السابعة من انطلاق المباراة، ولكن أمير سعيود أهدرها بغرابة شديدة.

وألغى حكم الراية هدفا لصالح الرائد في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعد وقوف كريم البركاوي في وضعية تسلل أثناء تسديدة الكرة برأسية في مرمى الاتحاد.

وتوالت هجمات الاتحاد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عن طريق كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله ورومارينهو لكنها لم تسفر عن أي أهداف على الرغم من خطورتها الكبيرة.