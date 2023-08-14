الزواج المبكر والأخطار المترتبة .. ندوة توعوية بمركز شباب بنى منصور بالبلينا

نفذ مركز شباب بنى منصور التابع لإدارة شباب البلينا جنوب محافظة سوهاج ندوة توعوية وتعريفية عن الزواج المبكر والأخطار المترتبة عليه من الناحية القانونية والشرعية تحت شعار صيف بلدنا حاضر فيها محسن عبد الشافى ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسرى كفافى وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.



واستهل محسن عبد الشافى اللقاء بالترحيب بالسادة بالحضور ووضح خطورة الزواج المبكر وجريمة الإقدام عليه وأن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية وأن هذا الفعل فى حد ذاته يعاقب عليه القانون المصرى حيث أن القيام بالزواج بقاصر أو تزوِيجها هو ااقتران الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.

واكد المحاضر أن التجريم مستقل لهذا الفعل ومنصوص عليه فى المادة ( 227 ) من قانون العقوبات المصرى وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فضلاً عن عقوبتها بالحبس أو الغرامة وهى خاصة بالمأذون الذى يقوم بتزويجهم وكذا تجريم من يوثق عقد الزواج دون السن القانونية لمحاربة الزواج المبكر ويجرم زواج القاصرات.

كما أكد عبد الشافى أن نص الدستور فى المادة (80) منه على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسى والتجارى.

وعلى هامش اللقاء دار حوار ومناقشات جادة فى حيز الموضوع بين المحاضر والجمهور نتج عنه مطالبة الحضور بضرورة تكرار هذه النوعية من الندوات.

ومن جانبه أكد الدكتو محمد فريد شوقى على الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية متمثلة فى القيادة السياسية بالقضايا الاجتماعية وانها مخصص لها اندية السكان بمراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية.