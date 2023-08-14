رئيس الإنجيلية ووزير الأوقاف يرفعان شعار المحبة بمؤتمر "الدين رسالة سلام"

شاهد

ألقى الدكتور القس أندريه زكي رئيس الإنجيلية، منذ قليل، كلمة الافتتاحية بفعاليات المؤتمر السنوي للطائفة المقام حاليا تحت عنوان "نحو سلام مجتمعي..الدين ورسالة السلام".

رحب رئيس الإنجيلية بالمشاركين في فعاليات المؤتمر السنوي لمنتدى حوار الثقافات وأكد على أهمية هذه اللقاءات لتحقيق التواصل والمشاركة والتعاون التي تهدف لتوحيد صفوف المجتمع استعدادا لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المجتمع.



ومن جانبة، شكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، الهيئة الانجيلية وعلى رأسها رئيس الطائفة على هذا المؤتمر السنوي الذي يتم التشاور على موضوعاته قبل تنظيم بفترة، فضلا عن دور الهيئة في صك الأضحية ومشاركة الإنجيلية في جميع الأنشطة المجتمعية التي تهدف إلي تحقيق الحوار والتشاور والمشاركة والتعاون مؤكدا على هذا الدور الوطني قائلا:"الدين لله والوطن للجميع.

جاء هذا بعدما افتتحت الفعاليات الأستاذة سميرة لوقا رئيس قطاع اول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، اللقاء واكدت في كلماتها على أهداف هذا المؤتمر يسعى لاستكمال أهداف الهيئة التي تحث على دعم القادة الدينية بالمجتمع باعتبارها القوة التي بستمد منها الوطن قوته وقد ته على مواجهة الصعوبات.



يشارك في اللقاء كوكبة من شيوخ الأزهر الشريف والواعظات والراهبات والاباء الكهنة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورموز المجتمع المصري.

يأتي اللقاء ضمن انشطة منتدى حوار الثقافات انطلاقا من الدور الهام والمؤثر للخطاب الديني في دعم عملية بناء السلام، وتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي، يسعد منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

يستمر اللقاء على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ١٤،١٥ اغسطس الجاري.