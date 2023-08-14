فوائد تناول شاي الزعتر.. أبرزها يقوي العظام

الزعتر من الأعشاب الطبيعية التي لا تستغنى عنها الأمهات في مطبخها، لإضافة نكهة مميزة ولذيذة، وبجانب ذلك، يتناول البعض شاي الزعتر، لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم التي تقي الجسم من الأمراض وتساعد على الإسترخاء.

شاي الزعتر

فوائد تناول شاي الزعتر

يحسن الهضم ومفيد للقولون

يتميز الزعتر بخواصه المضادة للتشنج، الطاردة للغازات، حيث يشجع شاي الزعتر على تحسين الهضم عند استخدام أوراقه كنوع من التوابل ،مما يقلل الغازات والانتفاخات ويحسن عسر الهضم، وتساعد الزيوت الطيارة في الزعتر أيضاً على التخفيف التشنج المعوي واعتلالات القولون.

مزيل القلق ويساعد على النوم

تُظهر إحدى الدراسات أن الزعتر يحتوي على كارفاكرول، والذي يتميز بتأثيراته المريحة على الأشخاص الذين يعانون من القلق، ويساعدهم على الاسترخاء والنوم.

معالج لأمراض الجهاز التنفسي

يستخدم الزعتر في الطب الشعبي للسيطرة على أعراض العديد من أمراض الجهاز التنفسي، مثل: الربو والتهاب القصبات واحتقان الأنف، عن طريق إعداد شاي الزعتر من خلال نقع أوراقه في الماء الدافئ ثم شربها وإضافة العسل للحصول على فائدة أكبر.

يقوي العظام

يعتبر الزعتر مصدراً غنياً بالبوتاسيوم والمعادن المختلفة مثل الحديد والكالسيوم والمنجنيز، وتلعب هذه المعادن دورًا مهمًا في صحة العظام، وتشجع على نمو العظام، بالإضافة إلى تقوية العظام والتقليل من الإصابة بأمراض العظام المختلفة، وتفيد حمامات الزعتر في التخفيف من آلام المفاصل وتقوية الجسم، وإزالة التعب.