للنساء.. المغنيسيوم يقلل هشاشة العظام ويخفف أعراض ما قبل الحيض

المغنيسيوم مهم للعديد من العمليات في الجسم، ومن الضروري أن تعمل العضلات والأعصاب بشكل صحيح، للحفاظ على نسبة السكر في الدم وضغط الدم عند المستوى الصحيح، ولتكوين البروتين والعظام والحمض النووي، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم بمرور الوقت إلى انخفاض مستويات الكالسيوم والبوتاسيوم.

فوائد المغنيسيوم للنساء

تخفيف أعراض ما قبل الحيض

أثبتت مجموعة الدراسات فوائد المغنيسيوم، وتناوله يساهم في تحسين أعراض ما قبل الدورة الشهرية، التي تتمثل في الانتفاخ وآلام الثدي وتقلبات المزاج، وهي من الأعراض المزعجة التي تؤرق المرأة الذي يجب على المرأة تناوله بانتظام.

يقلل من هشاشة العظام

حماية النساء من هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث أحد أبرز فوائد المغنيسيوم التي تحتم على كل امرأة الاهتمام بتناوله بانتظام، وخصوصاً أنه يدعم امتصاص الكالسيوم في الجسم، ويعزز من قوة العظام والعضلات.

يخفف الصداع النصفي

توسيع الأوعية الدموية أحد فوائد المغنيسيوم المهمة، ولذلك فإن قلة نسبته في الجسم تساهم في تعزيز النواقل العصبية المرتبطة بالصداع، ولذلك وكنوع من الوقاية من الصداع النصفي يرى الأطباء المختصين ضرورة تناول 600 ملليغرام يومياً.

صحة القلب

يلعب المغنيسيوم دوراً كبيراً في الحفاظ على صحة عضلات الجسم وخصوصاً عضلة القلب، ولذلك يؤدي نقصه إلى زيادة احتمالات الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين.