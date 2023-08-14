الطاعون الدبلي يدق ناقوس الخطر بالعالم "الموت الأسود".. فيديو

في تحدى وبائي جديد .. دقت الحكومة الصينية كعادتها ناقوس الخطر بالعالم، بتسجيل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي السبت الماضي ، وذلك بعد اكتشاف إصابة أخرى في 7 أغسطس.

ويعد الطاعون الدبلي أكثر أنواع الطاعون شيوعا، ويمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.. فما هي طبيعة المرض .. ومتى يكون الوضع مقلق وما هو اللقاح المناسب للمواجهة؟؟

عادت الصين من جديد لتثير رعب العالم من خلال اكتشاف حالة مصابة بمرض الطاعون الدَّبْلي

لذا وعلى الفور أعلنت الصين التأهب الكامل لمواجهة الوباء المحتمل

قديمًا كان الطاعون من أكثر الأمراض فتكا في تاريخ البشرية

ومع مرور الزمن تبين إمكانية علاجه بالمضادات الحيوية

أما عن الطاعون الدَّبْلي فهو النوع الأكثر شيوعا من أنواع الطاعون

سمي بهذا الأسم لما يسببه من تورم للعقد اللمفاوية أو "دّبْل" في الفخذ أو الإبط

أُطلق علي المرض"الموت الأسود"

لتسببه بموت أجزاء في الجسم مثل أصابع اليد وأصابع القدم

تبدأ الأعراض بحدوث حمى وقشعريرة وصداع وآلام في العضلات وإجهاد

تنتقل البكتيريا عبر مجرى الدم وتسبب "تسمم الدم"

أو "الإنتان" ثم فشل الأعضاء والوفاة

تحدث العدوى من لدغات البراغيث

ولمس حيوانات مصابة أو التعامل المباشر مع المرضى

التشخيص المبكر للإصابة أول طريق العلاج

عن طريق المضاات الحيوية التي أثبتت فعاليتها

لذا إذا شعرت بأي عرض مذكور

توجه إلى أقرب مركز طبي

فقد تكون فرصتك الأخيرة للنجاة من موت أليم