ضرورة ترك مسافات خلف الثلاجة لتقليل استهلاك الكهرباء

نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "هتفرق فى استهلاكك كتير"، ضرورة ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم خلف الثلاجة أو الديب فريزر وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار، وذلك لزيادة مجال التهوية ، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.



وهناك بعض الخطوات البسيطة التى يمكن من خلالها خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية ، والتى من بينها ترشيد استهلاك الكهرباء بالثلاجة وهى كالاتي:



1-عدم تكرار فتح باب الثلاجه طول اليوم لتجنب زيادة معدلات استهلاك الكهرباء وارتفاع قيمة الفاتورة.



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3-ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.





4-الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.



5- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.



6-عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.



7-ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.



8-الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مره او مرتين فى السنة على الأقل.



9-الحرص على ازالة الثلج باستمرار.

