"محلية الداخلة" تنفذ حملة نظافة وإزالة إشغالات بحى الجناين فى موط

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تضمنت أعمال الحملة إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات والعشش من على أسطح العمارات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها. تم استخدام معدات الوحدة المحلية في تنفيذ هذه الأعمال، تحت إشراف صابر مبارز، نائب ثان رئيس المركز، وهيثم حسين، المشرف العام على الأحياء، وهاشم محمد، مدير شؤون البيئة بالمركز.

شارك أيضًا في هذه الحملة العاملين بقسمي النظافة وشؤون البيئة بالمركز، بالإضافة إلى رئيسي حي جنوب موط وغرب موط، ورئيس حي الزهور والجناين والمشرف على قسم النظافة، ورئيس حي شمال شرق موط، بالإضافة إلى الاستاذ محمد سيد، رئيس قسم العلاقات العامة.

تهدف هذه الحملة إلى تحسين منظر المدينة وتوفير بيئة أفضل للمواطنين، حيث تعد النظافة واحدة من أهم الخدمات التي تؤثر في جودة حياة الأفراد وسلامتهم. وتأتي هذه الحملات كجزء من جهود الوحدة المحلية لتحسين مستوى الخدمات العامة في المدينة، وتطبيق سياسة الصحة العامة والبيئة النظيفة.

تستمر حملات النظافة في مدينة موط، وستشمل المزيد من الأعمال للحفاظ على نظافة المدينة وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين. وتشير ردود الفعل الإيجابية من قبل السكان إلى تقديرهم لجهود الوحدة المحلية والعاملين في حملات النظافة، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المحافظة على نظافة المدينة.

محلية الداخلة ينفذ حملة نظافة وازالة اشغالات بحى الجناين بمدينة موط

محلية الداخلة ينفذ حملة نظافة وازالة اشغالات بحى الجناين بمدينة موط

محلية الداخلة ينفذ حملة نظافة وازالة اشغالات بحى الجناين بمدينة موط