علي فاروق في ندوة الوفد: تعيين محامي قانوني لتخليص أوراق الطلبة بأوكرانيا لحمايتهم من السماسرة 

قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، إن عدد المصريين المتواجدين الآن على الأراضي الأوكرانية يتراوح بين 500 و600 ما بين مقيم وعامل وعدد من الطلاب، منهم من كان يدرس بالعام الأخيرة له ولذلك فضل المكوث واستكمال الدراسة أونلاين.

وكشف علي فاروق، في ندوة الوفد، تفاصيل جديدة بشأن أوراق الطلبة المصريين بأوكرانيا، خاصة بعد نزول العديد منهم لمصر للالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأكد "فاروق" على التنسيق التام مع المسؤولين في السفارة المصرية والجامعات في أوكرانيا، فضلًا عن غرف العمليات التي بها مجموعات خاصة بكل جامعة، تم تدشينها لاستخراج أوراق الطلاب المصريين بأوكرانيا منعًا لإستغلال الوضع من السماسرة هناك.

ونوه أن الوضع في أوكرانيا وقت عمليات الإجلاء كان صعبًا للغاية ليس فقط أمنيًا ولكن أيضًا بسبب وجود السماسرة الذين يستغلون الأوضاع حتى في الحروب، وواجهنا أيضًا هذه النوعية أثناء محاولات إستخراج أوراق الطلبة من الجامعات بأوكرانيا، لذلك قمنا بتعيين محامي قانوني للعمل على ذلك ليكون الوصلة المباشرة بين الطلبة وبين الجامعات وذلك لحماية الطلبة من هؤلاء السماسرة ودفع مبالغ باهظة استغلالًا للوضع .

وأكد رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، أن 90% من الجامعات تم استخراج أوراق الطلبة منها، وتم توثيقها من الخارجية والسفارة وإرسال الأوراق بالمبالغ التي تم دفعها قانونيًا لهم.

وتابع علي فاروق: “ هناك جامعات لم يتم استخراج أوراق الطلاب منها محتاجين ضغط على الجامعات عشان نسرع في استلام الأوراق، لأن الجامعات تستغل ده وتلزم الطالب بدفع مصاريف باهظة نتيجة دخول سنة دراسية جديدة عليه وهذا غير قانوني لأن بالفعل السفارة أخطرت الجامعات بضرورة سحب الأوراق وعدم الممطالة”.

وإستضافت "بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الإثنين، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، الاستاذ علي فاروق، والذي يتواجد في مصر تلك الفترة بعد مشاركته بمؤتمر المصريين بالخارج تلبية لدعوة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، له لحضور هذا المؤتمر الهام.

جاء ذلك بحضور الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، ومجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية.

يذكر أن علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، قد قام بدور كبير في عمليات إنقاذ الطلاب المصريين من اوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية السنة الماضية، وذلك بالتواصل ومتابعة وزارتا الهجرة والخارجية حتى نجاحهم لحل الأزمة بشكل نهائي، فضلا عن حرصه على مساعدة الطلاب في إيجاد اوراقهم الثبوتية من الجامعات لتقديمها في مصر لإستكمال دراستهم، خاصة بعد تدمير الجامعات هناك بسبب الحرب.

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