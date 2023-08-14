قام قسم تحسين البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بجهود ملحوظة في تحسين المظهر العام لشارع البساتين بمدينة موط.

حيث قام القسم بقص وتقليم الأشجار والنخيل والزهور التي تزين شارع البساتين بمدينة موط، وذلك للمحافظة على جمالية المكان وخلق بيئة مريحة وجميلة للمقيمين والزائرين.

تحت إشراف صابر مبارز، نائب ثاني رئيس المركز، وبالتعاون مع هيثم حسين، المشرف العام على الأحياء، ومحمود عبد الجواد، مدير تحسين البيئة بالمركز، تم تنفيذ المشروع بجهود كبيرة من فريق قسم تحسين البيئة بالمركز.

وتجدر الإشارة إلى أن فرق عمل القسم قامت أيضًا بنقل المخلفات القادمة من عملية تقليم وتنظيف الأشجار والنخيل إلى الأماكن المخصصة لها. هذا يعكس التزام القسم بالحفاظ على نظافة البيئة وتأمين التخلص السليم من المخلفات، ما يعزز جودة الحياة ويحقق استدامة المكان.

تعد هذه المبادرة من قبل قسم تحسين البيئة بالداخلة خطوة هامة نحو تطوير المركز وتحسين جودة الحياة فيه. فقد تم تحويل شارع البساتين إلى مكان أكثر جاذبية بفضل التدخلات المتقنة للقسم، والتي تعزز جمالية المكان وتعطيه صورة أفضل في نظر السكان والزوّار.

و يؤكد قسم تحسين البيئة بالداخلة التزامه بتحسين البنية التحتية والبيئة للمركز والمدينة، وخلق بيئة صحية وجميلة لسكان المنطقة والزوار على حد سواء. ومن المتوقع أن تتبع هذه المبادرة العديد من المشاريع الأخرى لتحسين البيئة وجودة الحياة في المركز والمدينة.

محلية الداخلة .. تقليم الأشجار والنخيل والزهور بمدينة موط