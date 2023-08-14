استمرار طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمدينة موط

في اطار حرص الدولة التخفيف علي كاهل المواطن يواصل منفذ البيع التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بحى الزهور بمدينة موط جهوده في طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. ويأتي هذا الإجراء بالتعاون مع شادر الوادي الجديد للخضروات والفاكهة بمدينة موط.

تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية ورفاهية المجتمع المحلي. فقد أصبح ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة من المشكلات التي تواجه المستهلكين في الأونة الأخيرة، وهو ما يؤثر سلبًا على قدرة الأسر على تلبية حاجاتها الغذائية الأساسية.

تعمل اللجنة المشرفة على المنفذ المحلي بجهود متواصلة لضمان توفر الخضروات والفواكه بأسعار معقولة، من خلال التعاون مع شادر الوادي الجديد للخضروات والفاكهة. يتم توفير مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة وذات الجودة العالية للمستهلكين، حيث يتم تحديث المخزون بشكل يومي لضمان تلبية احتياجات الأسر.

تعمل اللجنة المشرفة على المنفذ أيضًا على تطوير آليات مراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب أو احتكار للسوق. فالتفاعل المستمر مع المزارعين والتجار يساعد في ضبط الأسعار وإزالة أي اختلالات في السوق.

يشكل منفذ البيع المحلي جملاً من التحديات لتحقيق التزاماته المستمرة في توفير الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة، ولكنه يستحق التقدير لمساهمته الإيجابية في تخفيف الضغط على المواطنين وتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

من المتوقع أن تستمر هذه الجهود المبذولة على نحو منتظم، لضمان استدامة العرض وتوفر منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة للمستهلكين. وبهذا، يعبر منفذ البيع التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بحى الزهور بمدينة موط عن التزامه تجاه المجتمع المحلي ورغبته في تحسين جودة حياة الأفراد وإغاثة المشاكل الاقتصادية التي يواجهونها.

محلية الداخلة تواصل طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمدينة موط