خطة شاملة لترميم وتجديد البنية التحتية للطرق في عدة مناطق بالوادي الجديد

تعمل مديرية الطرق والنقل في محافظة الوادي الجديد على تنفيذ خطة شاملة لترميم وتجديد البنية التحتية للطرق في عدة مناطق بالمحافظة.

وفي إطار هذه الخطة، قامت المديرية بترميم قطع الأسفلت المتضررة في شارع النبوي المهندس، وهو أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الخارجة، حيث يشهد حركة مرور كبيرة يوميًا. بفضل هذا الترميم، من المتوقع أن يتحسن حال الطريق ويزداد سلاسة وأمان حركة المرور على هذا الشارع المهم.

كما تولت المديرية أيضًا ترميم الشارع الفاصل بين مدرسة اللغات المتميزة ومدرسة السلام بمدينة الخارجة. يعتبر هذا الشارع من الشوارع الداخلية التي يعاني حالتها من التآكل والتلف، مما يؤثر على سير الحياة اليومية للمواطنين وحركة المشاة. ومن خلال تجديد هذا الشارع، ستتمكن السلطات المحلية من تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتوفير مساحة آمنة ومريحة للمارة.

وتعد هذه الخطوات جزءًا من جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية في إطار خطتها الشاملة لتيسير حركة المواطنين وتعزيز المظهر الحضاري بالمراكز. تأتي هذه الخطة استجابةً لتطلعات المواطنين وتوفير بيئة مريحة وآمنة للجميع.

ولم تتوقف جهود مديرية الطرق والنقل عند هذا الحد، حيث يتواصل العمل على ترميم وتجديد المزيد من الطرق والشوارع الداخلية في مختلف مناطق المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشكر المواطنون في المحافظة جهود مديرية الطرق والنقل على هذه الإجراءات التي من شأنها أن تعزز التنمية المحلية وتحسن حياة السكان بشكل عام.

تنفيذ خطة شاملة لترميم وتجديد البنية التحتية للطرق في عدة مناطق بالوادي

تنفيذ خطة شاملة لترميم وتجديد البنية التحتية للطرق في عدة مناطق بالوادي

تنفيذ خطة شاملة لترميم وتجديد البنية التحتية للطرق في عدة مناطق بالوادي

تنفيذ خطة شاملة لترميم وتجديد البنية التحتية للطرق في عدة مناطق بالوادي