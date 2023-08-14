"صحة وتعليم الدقهلية" تبحثان استعدادات العام الدراسى الجديد

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بديوان المديرية , اليوم , اجتماعاً مشتركاً مع الدكتور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك لبحث إستعدادات إستقبال العام الدراسي الجديد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.

حضر الاجتماع من جانب الصحة الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى بالدقهلية و مديرى الإدارات الفنية بالطب الوقائى , علاوة على مديري عموم الادارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية

تناول الاجتماع تعزيز صحة الطلاب في السن المدرسي من خلال غرس السلوكيات و الممارسات الصحية السليمة مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة و البيئة الخارجية المحيطة بها

كما بحث المجتمعون تفعيل برامج الصحة المدرسية عبر التعاون الفعال بين ادارة المدرسة والفرق الطبية ووضع خطة للفحص الطبي الشامل للطلاب ومتابعة تنفيذها.

وشددوا على متابعة نظافة المدارس من الداخل (أفنيه وفصول دراسية ودورات مياه و حجرات أنشطة وأسوار) والتأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية للاشراف على المقصف و مطابقة الاغذية الموجودة به للشروط الصحية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.