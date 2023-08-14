جنود روس يأسرون 6 مظليين أوكرانيين في جمهورية لوجانسك

أسر جنود الفيلق الثاني التابع لمجموعة القوات "الجنوبية" الروسية 6 مظليين من اللواء 81 في الجيش الأوكراني، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وقال ممثل الفيلق إن الجنود الروس أسروا الأعداء بالقرب من بلدة بيلوغوروفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.

واعترف أحد أسرى القوات الأوكرانية، رومان ليفكو، بأنه أرسل برفقة مجموعته للاقتحام، ولكن بعد بدء القصف، قرر الاستسلام، لأن كل زملائه من مجموعته قتلوا.

أسرى أوكرانيين

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن أسرى أوكرانيين أقروا بتدريبهم على أيدي خبراء نفسيين غربيين في ألمانيا وسلوفينيا على قتل الروس، وإيهامهم بضعف الجيش الروسي "ونصر أوكرانيا المحتّم بدعم الغرب".

من ناحية أخرى، صرح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، بأن مجموعات تخريبية من الإرهابيين حاولت التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية من منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ولفت كوليت إلى تسجيل "محاولات تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع الإرهابية من أراضي منطقة خفض التصعيد بإدلب، خارج خط التماس في محافظتي حلب واللاذقية".

وبحسب المسؤول الروسي، فإن قيادة مجموعة القوات الروسية والقوات المسلحة السورية، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديد الإرهابي للسكان المدنيين والقوات الحكومية.

وأعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوم أمس الاثنين، أن طائرات "التحالف الدولي" المسيرة اقتربت من طائرات "سو-35" الروسية في أجواء مدينة الرقة السورية وفوق البحر الأبيض المتوسط.

وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو العسكري من قبل دمشق بعد أن أصبح وضع القوات الحكومية السورية بحلول خريف 2015 حرجا في حربها ضد مختلف الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

وساعد انخراط روسيا في الحرب الدائرة في سوريا، الذي تمثل أساسا في الإسناد الجوي لعمليات الجيش السوري، إضافة إلى المساعدة الاستشارية ونشر وحدات من الشرطة العسكرية، في قلب موازين القوى على أرض المعركة ونقل الجيش السوري من جبهة الدفاع إلى الهجوم، حيث تمكن من تحرير معظم أراضي البلاد.