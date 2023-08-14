ندوة الوفد.. رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا يكشف جهود الدولة في عمليات إجلاء المصريين

قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إنه لا يوجد الآن مصريين في أوكرانيا سوى عدد قليل جدا، وهم من لديهم حياتهم وعمل لا يستطيعون تركه والسفر خارج الدولة، فجميع الجالية المصرية والطلاب هناك تم إجلائهم بالكامل وقت بداية حرب روسيا وأوكرانيا.

وأضاف فاروق، في ندوة الوفد، أن عمليات حصر المصريين لإجلائهم من أوكرانيا، تمت على قدم وساق لكافة أعداد أبناء الجالية وأن تجهيز البيانات وقتها تم مع جهات عده ومن خلال السفارة، كما كان هناك تنسيقاً مع وزارة الهجرة في هذا الشأن وذلك تحسباً لحدوث ما يطمئن صدورنا من إجلاء منظم لأبناء الجالية وطلابنا من كافة المدن التي يقيمون فيها وتوفير الحماية الآمنه لهم.

وتابع علي فاروق: "كان هناك ترتيب مع وزيرة الهجرة قبل بدء الأزمة الأوكرانية الروسية، وكان يتم إجلاء المصريين من أوكرانيا بشكل شبه يومي من كل المدن عبر الحدود والممرات الآمنة".

وأشار "فاروق"، إلى أن عمليات توجية الأفراد والجماعات أثناء عمليات الإجلاء تمت من خلال توجيهات الدولة هناك وتوجيهات السفارة المصرية في كييف، وتعليمات كان يتم اصدارها من خلال مجموعات التواصل الآمنة والمعتمدة على الفيس بوك.

ونوه فاروق، إلى أزمة وجود حرب عصابات في شوارع كييف، وأن الشباب الأوكراني يحمل سلاح وغير معروف من هم المهاجمين ومن هم المقاومة لذلك كان حريص على تنبيه الجميع حرصًا على سلامتهم وحياتهم.

وإستضافت "بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الإثنين، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، الاستاذ علي فاروق، والذي يتواجد في مصر تلك الفترة بعد مشاركته بمؤتمر المصريين بالخارج تلبية لدعوة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، له لحضور هذا المؤتمر الهام.

يأتي ذلك بحضور الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، ومجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية، وسامي ابو العز، مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية.

يذكر أن علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، قد قام بدور كبير في عمليات إنقاذ الطلاب المصريين من اوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية السنة الماضية، وذلك بالتواصل ومتابعة وزارتا الهجرة والخارجية حتى نجاحهم لحل الأزمة بشكل نهائي، فضلا عن حرصه على مساعدة الطلاب في إيجاد اوراقهم الثبوتية من الجامعات لتقديمها في مصر لإستكمال دراستهم، خاصة بعد تدمير الجامعات هناك بسبب الحرب.

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