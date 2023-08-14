رئيس مركز سنورس بالفيوم يتفقد مبادرة "100 يوم صحة"

تفقد المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، فعاليات مبادرة 100 يوم صحة التي يجري تنفيذها بقرى المركز، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتوروأحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الدعم اللازم لمبادرة 100 يوم صحة.

وقال رئيس مركز ومدينة سنورس أنه بالتنسيق والتعاون مع الإدارة الصحية بمركز سنورس في تنفيذ مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أن الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالقرى تقوم بالتواجد الدائم بمواقع عمل المبادرة، لتيسير عمل الفرق الطبية وتذليل المعوقات والصعوبات إن وجدت، وتقديم الدعم اللازم للأطقم الطبية.

تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح مبادرة 100 يوم صحة بالفيوم

ووجه رئيس مركز ومدينة سنورس، بالتنسيق بين الوحدات المحلية والإدارة الصحية، لتوفير مقرات لتنظيم القوافل الطبية المتحركة لحملة 100 يوم صحة، مع التركيز على الأماكن ذات الكثافات السكانية العالية وأماكن تجمعات المواطنين، والعمل على توفير الأطباء المتخصصين، مع تحديد تخصصصاتهم الطبية وأعدادهم وأماكن تنظيم القوافل الطبية، مشيراً إلى أهمية الإعلان عن فعاليات المبادرة مسبقاً، من خلال التنسيق بين مديرية الصحة والجهات ذات الصلة، في إطار العمل التشاركي المتكامل مع الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة.

وتقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام السرطانية، وسوء التغذية عند الأطفال، بالإضافة إلى تطعيمات الفيروسات الكبدية، وعيادات الباطنة والعظام وغيرها من التخصصات، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة ودعم صحة المرأة، علما بأن المبادرة تتواجد يوميا بالقرى والمصالح الحكومية، من التاسعة صباحا ويستمر العمل بها حتي الساعة التاسعة مساء، وتقدم جميع خدماتها مجانا للمواطنين.

وتهدف حملة 100 يوم صحة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، والتى تعمل فى إطار المبادرات الرئاسية الخاصة بمبادرة 100 مليون صحة، مع تكثيف العمل لتنفيذ برامج المبادرة خلال الفترات الصباحية والمسائية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً، وزيادة أعداد القوافل الطبية العلاجية بها، والتزام الفرق الطبية بالتواجد وتقديم الخدمات، وإقامة ندوات التوعية والتوجيه، وذلك لتحقيق أهداف المبادرة وتوفير المستلزمات والأدوية للحالات المرضية المكتشفة بالمبادرات والقوافل الطبية، وتوفر حملة "100 يوم صحة"، الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، في إطار تفعيل وتحقيق مستهدفات المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة"، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، للوصول لمجتمع خالي من الأمراض، والكشف المبكر عنها، مشيراً إلى أنه يتم العمل من خلال مبادرة "100 يوم صحة" علي الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، وتنظيم الأسرة، والأطفال، وسوء التغذية، والباطنة، والعظام، وتطعيمات فيروس "c"، والسرطان، بجانب التوعية بأهداف المبادرة ومستهدافاتها وأهميتها وفوائدها.