الرئيس الفلسطيني محمود عباس يُغادر جمهورية مصر العربية

غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، جمهورية مصر العربية، بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع سيادته على أرض مطار العلمين الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح.

وخلال الزيارة، عقد قمة ثلاثية مع شقيقيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قصر الرئاسة بمدينة العلمين.

ورافق الرئيس خلال الزيارة: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.

قمة ثلاثية

من ناحية أخرى، استضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ في قمة ثلاثية؛ الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، في العلمين.

بحثت القمة تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

أكد القادة الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام ۱۹٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.