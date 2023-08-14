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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

«إينى» الإيطالية تطرح مشروعاً لإدارة المخلفات فى بورسعيد

شركة إينى
شركة إينى

ناقش المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مقترحاً من شركة «إينى» الإيطالية عرضه المهندس محمود أبواليزيد مدير العلاقات الخارجية بالشركة، بشأن إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة فى منطقة «القابوطى» ببورسعيد، واستخدامها فى توليد وقود الغاز الحيوى «البيوجاز» والأسمدة العضوية، وما ينتج عن هذا المشروع من مردود إيجابى للحفاظ على البيئة والمنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع.

حضر اللقاء الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة.

أكد «الملا» أن المقترح يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأوضحت «فؤاد» أن أهمية المشروع تتمثل فى توفير منظومة متطورة للإدارة الآمنة لنحو 140 طن مخلفات بمنطقة إقامته.

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