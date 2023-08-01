صحف الكويت تبرز تصريحات السيسي عن دعم مصر الثابت والتاريخي لفلسطين

اهتمت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق، معربًا عن ترحيب مصر باستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي انعقد بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خاصة ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

أوضحت صحيفة "الأنباء" الكويتية -تحت عنوان "السيسي يؤكد دعم مصر الثابت والتاريخي للشعب الفلسطيني"- أن اللقاء شهد مناقشة سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام.

وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية -تحت عنوان "السيسي وعباس يشددان على المصالحة وإنهاء الإنقسام الفلسطيني"- أن الرئيس محمود عباس أطلع الرئيس السيسي على مستجدات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وشكره على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل لإنجاز الوحدة الوطنية ورعايته المتواصلة لجهود المصالحة، مثمنًا مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية على الصعد كافة.

السيسي يجدد الدعم لعباس.. وحماس تفرق تظاهرات في غزة

وتحت عنوان "السيسي يجدد الدعم لعباس.. وحماس تفرق تظاهرات في غزة"، ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن الرئيس عباس شدد -خلال الاجتماع الذي يُعقد للمرة الأولى منذ سنوات- على أن «منظمة التحرير» -التي تقودها حركة فتح التي يتزعمها- هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويجب الالتزام بها وببرنامجها السياسي وبجميع التزاماتها الدولية، محملًا إسرائيل مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني لعدم موافقتها على إشراك سكان القدس الشرقية في الاقتراع.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الشكر لمصر على اللفتة الكريمة لاستضافة اجتماع قيادات مختلف الفصائل الفلسطينية، قائلاً إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على أن تكلل جهودنا المشتركة بالنجاح، على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف «عباس»، في كلمته أمام اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية، «أتوجه بجزيل الشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة، مثل الجزائر والسعودية والأردن وقطر وتركيا وروسيا والصين، على ما بذلوه من جهود في هذا الأمر، كما أتوجه بالشكر لكم جميعًا، لجميع الوفود المشاركة، على ما بذلتموه من جهد إيجابي للوصول على اتفاق وطني شامل يعيد قضيتنا إلى ما تستحق».

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