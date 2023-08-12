نسرين طافش تثير الجدل في حمام السباحة.. مايوه جريء وقبلات مسروقة (شاهد)

تواصل الفنانة نسرين طافش استمتاعها بإجازتها الصيفية بصحبة أصدقائها، وكعادتها شاركت الجمهور مجموعة من الصور المثيرة أثناء تواجدهم معًا في حمام السباحة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نسرين طافش بالمايوه مع أصدقائها في حمام السباحة

نسرين طافش تخطف الأنظار بمايوه مثير في حمام السباحة

بدت نسرين طافش بإطلالة جريئة ولافتة للأنظار تجمعها لحظات حب عفوية بصديقتيها وهم يقبلونها، وكانت ترتدي مايوه مثير باللون الزيتي، مكشوف الصدر والأكمام، وتزينت باكسسوارات بسيطة، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

نسرين طافش بالمايوه

نسرين طافش بالمايوه مع أصدقائها في حمام السباحة

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نسرين طافش تصفيفة شعر بسيطة، حيث تركت خصلاته المبللة تنسدل بانسيابية على ظهرها، كما وضعت مكياجاً ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة وأحمر الشفاة باللون الوردي مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

نسرين طافش بالمايوه

طلاق نسرين طافش وشريف شرقاوي للمرة الثانية

كانت نسرين طافش فاجأت الجمهور بإعلان خبر طلاقها رسميًا للمرة الثانية، من زوجها الدكتور شريف شرقاوي، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعتهما لاتخاذ هذا القرار، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصور "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نسرين طافش بالمايوه

أكدت نسرين طافش أن الانفصال تم بشكل رسمي، مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها، إذ قالت: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".

لم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن من خلالها نسرين طافش طلاقها رسميًا من زوجها، فسبق وأعلنت انفصالها عنه في سبتمبر الماضي، أي بعد مرور 5 شهور فقط على الزواج، من دون الكشف عن الأسباب أيضًا، ولكنها أعلنت عودتهما مجددًا بعد انفصال دام 6 شهور، وشاركت الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مساء السعادة"، ليرد عليها زوجها: "سعيد أنكِ ملكي".

نسرين طافش وشريف شرقاوي

آخر أعمال نسرين طافش

على صعيد آخر كانت آخر أعمال الفنانة نسرين طافش السينمائية، دورها في فيلم "أخي فوق الشجرة"، وشاركها البطولة النجوم رامز جلال، وتارا عماد، وحمدي الميرغني، ودينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، ومحمد ثروت، وإسلام إبراهيم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، في حين كانت آخر أعمالها الدرامية خلال عامي 2021، 2022، بمسلسلي (المداح، وجوقة عزيزة).