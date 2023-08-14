الشباب والرياضة تواصل تنفيذ لقاءات "الذكاء الاصطناعي" بأندية المبتكرين علميًا

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، تنفيذ لقاءات أندية المبتكرين علميًا على مستوى المحافظات، بهدف تبادل الخبرات العلمية، والتعرف على التطبيقات العلمية الجديدة، وذلك بمركز شباب برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية.

وشارك في فعاليات لقاء "الذكاء الاصطناعي وآلياته"، مراكز شباب (الحرية، النصر، الأنفوشي) بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن اللقاء جاء فى ضوء الاستعداد للمهرجان العلمي المزمع إقامته بمركز شباب برج العرب الجديد نهاية شهر أغسطس الجاري، لأندية المبتكرين علميًا بكل المحافظات.