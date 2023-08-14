الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" في أسوان

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب كوم امبو بمحافظة "اسوان" بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

ويتم تدريب الشباب علي أساسيات ريادة الأعمال وادوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية ويتم اطلاق "مسابقة افضل مبادرة ومشروع مجتمعي"، علي أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.

ومن جهتها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابيه تخدم الشباب بالمحافظات الحدودية، والعمل علي تقديم فرص وتوعية وتدريب للشباب بالقري والمراكز الاكثر احتياجا من اجل أن يكونوا نواة مشرقة للمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.