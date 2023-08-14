وزير الشباب يشارك في ثالث جلسات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

حرص الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، علي حضور أعمال الجلسة الثالثة للمؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، التي حملت أربعة محاور حول (التاريخ البرلماني العريق لمجلس الشيوخ ، البعد السياسي والفكري العميق لوجود مجلس من غرفتين ، الدور الرقابي لمجلس الشيوخ ، المحددات الأساسية لوضع رؤية برلمانية تنظم العمل في مجلس الشيوخ) ،ذلك بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ ، الدكتور عبدالمنعم سعيد ، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر وعضو مجلس الشيوخ ، المهندس محمد السباعي ، عضو مجلس الشيوخ ، الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية .

أدار الجلسة الثالثة الدكتور علوم حميدة ، مستشار وخبير شئون برلمانية بمجلس النواب ، وبدأت بكلمة موجزة للمستشار بهاء الدين ابوشقه، وكيل مجلس الشيوخ، حيث أكد في كلمته، أن مصر تمتلك شبابًا واعيًا وملتزمًا ، يلعب دورًا هامًا في تنمية البلاد، وتحقيق التقدم في مختلف المجالات ، الشباب المصري يتمتع بالوعي والمعرفة، ويدركون تحديات المجتمع ، يسعون للتعلم والتطوير المستمر، سواء من خلال الدراسة الأكاديمية أو التدريب المهني، ويسعون للتحصيل العلمي والابتكار في مجالات مختلفة.

أكد وكيل مجلس الشيوخ ، أن الجمهورية الجديدة أعادة الحياة إلى مجلس الشيوخ ، الغرفة الثانية في الحياة النيابية على مستوى العالم، لا غني عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، مشيرًا إلي أن عودة التنظيم البرلمانى فى مصر إلى نظام المجلسين يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة .

وتناول الدكتور عبدالمنعم سعيد ، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر وعضو مجلس الشيوخ ، الحديث حول الهوية الوطنية للمجتمع المصري ، وتميز مصر عن غيرها من الدول لانها تجمع للعناصر الثقافية والتاريخية والاجتماعية ، تمثل القيم والمعتقدات والتقاليد التي تربى عليها الشعب المصري على مر العصور ، تاريخ مصر العريق والحضارات المتعاقبة التي ازدهرت فيها تلعب دورًا هامًا في بناء الهوية الوطنية المصرية.



في معرض حديثه ، قال المهندس محمد السباعي ،عضو مجلس الشيوخ ، أن الدستور المصري حدد أداتين في الاختصاص الرقابي للمجلس ( المناقشة العامة، حيث يجوز لـ20 عضوا من أعضاء المجلس التقدم بطلب مناقشة حول موضوع ما لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، كما أن هناك وسيلة أخرى لديهم فى الرقابة، وهى التقدم باقتراح برغبة فى موضوع ما إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء مع الأخذ فى الاعتبار أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ لكنهم ملتزمين بالحضور أمام المجلس ولجانه.

ويحمل المؤتمر الأول من نوعه شعار "الواقع السياسي والاقتصادي المصري ( رؤي - فرص -تحديات ) " ، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالإنتخابات الإلكترونيه والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية ، وتستمر فعالياته حتي الــ 16 من أغسطس الجاري، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة، يُسلط المؤتمر الضوء علي رؤي واطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن ولاسيما في جانبيه السياسي والاقتصادي ، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع الخبراء والمتخصصين للوصول إلي تعزيز وتعميق قدرة أعضاء نموذج المحاكاة علي لعب دور عضو مجلس الشيوخ بكفاءة ومهارة وبطريقة علمية وبمنهجية سليمة" ، ويناقش عدد من المحاور أبرزها :" النظام السياسي المصري وتعزيز المشاركة السياسية ، الطموحات الاقتصادية للتنمية الشاملة والمستدامة ، التحديات الاقتصادية في إطار التنمية ، اختصاصات مجلس الشيوخ وضوابط وضع مسودة لائحة تنظيم عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، واستعراض أوراق العمل والمداخلات التي أعدها المشاركين ".

واختتمت الجلسة بالرد علي عدد من تساؤلات المشاركين حول اختصاصات لجنة القيم ، جاء رد المنصة ، أن لجنة القيم تشكل من 14 عضو و تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة ، يرأسها رئيس اللجنة التشريعية والدستورية .