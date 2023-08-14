أندية الفتاة بالشرقية تشارك في معرض التراث والحرف اليدوية

شاركت أندية الفتاة والمرأة بالشرقية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، في معرض التراث والحرف اليدوية، الذي تُقيمه محافظة الجيزة، بالتعاون مع كل من: سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة، ومجلس الأعمال اليمني التابع لسفارة اليمن في مصر، ووزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين شعوب الدول.

شارك في المعرض دول "اليمن والصين، الهند، بيرو، المغرب، فلسطين، السودان"، وكانت أندية الفتاة والمرأة بمحافظة الشرقية، ضمن الممثلين بالمعرض للحرف التراثية، والذي يستمر لمدة 3 أيام، وقد تم المشاركة بمنتجات للتراث والحرف اليدوية والتى تنوعت ما بين الرزين، واكسسوارات، والشنط، والأباجورات، والخيط، والمكرمية.

نالت المنتجات المصرية الخاصة بمعروضات أندية الفتاة والمرأة بالشرقية، إعجاب رواد المعرض، وشهدت إقبالًا متزايدًا من مختلف الجنسيات، مما يؤكد القدرة العالية لهذه المنتجات على المنافسة بجودتها بين غيرها من الدول.