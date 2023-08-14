طريقة عمل بيتزا ديناميت بالشريم.. حضريها بسهولة

بيتزا ديناميت بالشريم من أطيب البيتزا بحشوات منوعة وجديدة وطيبة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بالروبيان، وجبن الموزاريلا، والسلمون المدخن.

بيتزا ديناميت بالشريم

مقادير بيتزا ديناميت بالشريم

- عجينة البيتزا : مقدار (جاهزة)

- الروبيان : 250 غراماً (مقشر ومنظف ومسلوق)

- الفلفل الأخضر : نصف حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- الفلفل الأحمر : نصف حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)

- زيتون أسود : كوب (مقطع)

- الصلصة : 2 ملعقة كبيرة (صلصة الديناميت الجاهزة)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- السلمون المدخن : 2 شريحة

بيتزا ديناميت بالشريم

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

على سطح مرشوش بالدقيق، مُدّي العجين ثم انقليها إلى صينية فرن واخبزيها لحوالي 10 دقائق من دون أن تنضج بالكامل، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد.

ادهني وجه العجين بالثوم، وزيت الزيتون، وصلصة الديناميت، ثم وزعي السلمون بالتساوي فوق الصلصة ورشي جبن الموزاريلا.

وزعي شرائح الفلفل الأخضر والأحمر، ثم الروبيان المسلوق، والزيتون الأسود.

أدخلي صينية البيتزا مرة أخرى إلى الفرن لحوالي 20 دقيقة حتى تنضج العجينة بالكامل ويذوب الجبن ثم قدميها ساخنة.

