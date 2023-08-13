المكسرات تساعد على خسارة الوزن وتحسن الهضم

أفادت الدكتورة ماريا كابرالوفا خبيرة التغذية الروسية بأن ثمة ثلاث مواد غذائية غنية بالدهون هي الأفوكادو والزيوت النباتية غير المكررة والمكسرات تساعد على تخفيض الوزن، وفق روسيا اليوم.

وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "الأفوكادو من أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة السموم من الجسم وخفض مستوى الكوليسترول في الدم. بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن الأفوكادو يساعد الجسم على محاربة الخلايا السرطانية".

ووفقا لها، لا تقل عنه فائدةً الزيوتُ النباتية غير المكررة مثل زيت اللوز والكتان والسمسم والخردل وعباد الشمس والكمون الأسود والجوز، لجهة إسهامها في تخفيف الوزن.

وتقول: "تمنح الدهون السليمة والصحية الجسم إحساسًا بالشبع على المدى الطويل، وتحافظ على صحة جميع الأعضاء والأنسجة، وتجعل الأوعية الدموية مرنة، وتحسن حالة الجلد والشعر، وتعزز المناعة، وتحسن أداء الجهاز الهضمي بأكمله، وتحسن الذاكرة".

وتنصح الطبيبة بإضافة هذه الزيوت إلى السلطات والعصائد للحصول على أكبر فائدة منها، أو تناول ملعقة طعام منها كل يوم.

وتضيف: المادة الأخرى المفيدة لتخفيف الوزن هي المكسرات- البندق والجوز والفستق والفول السوداني وجوز البقان.

وتقول: "تحسن المكسرات عملية التمثيل الغذائي للدهون، ما يساعد على تخفيض الوزن. وتناولها يجعل الشخص يشعر بالشبع، لذلك تساعد على التحكم بالشهية وتحسن عملية الهضم. كما تمنع المكسرات تطور داء السكري ومقاومة الأنسولين وهي مواد ممتازة للوقاية من مرض الزهايمر".