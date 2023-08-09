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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل طريقة لعمل بيتزا بالسجق واللحم المفروم

بيتزا بالسجق واللحم
بيتزا بالسجق واللحم المفروم

البيتزا من الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار، كما يمكن تحضيرها بمكونات مختلفة حسب الرغب والمتوفر في مطبخك، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل بيتزا بالسجق واللحم المفروم اللذيذ.

 

بيتزا بالسجق واللحم المفروم

طريقة عمل بيتزا بالسجق واللحم المفروم

المقادير

- لعجينة البيتزا :

دقيق : 3 اكواب

الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة وربع

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

الماء : كوب

- مقادير الحشوة :

جبن الشيدر : 220 غراماً (مفروم مكعبات صغيرة)

سجق : كوب (مقطع حلقات)

لحم مفروم : نصف كوب (معصج)

جبن موزاريلا : 3 اكواب (مبشور)

صوص البيتزا : حسب الحاجة (جاهز)

 

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سريعة التحضير| طريقة عمل ميني بيتزا بالسلامي

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: اخلطي الدقيق، والزيت، والخميرة، والملح، والماء، بالعجانة حتى تصبح عجينة قابلة للتشكيل وناعمة، ثم غطيها واتركيها لمدة 45 دقيقة حتى تتخمر ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 4 ساعات.

أخرجي العجينة من الثلاجة واتركيها مغطاة لحين تحضير الحشوة.

ادهني صينية بيتزا دائرية بزيت الزيتون، وافردي العجينة على شكل دائرة وضعيها في الصينية ثم غطيها واتركيها لمدة 30 دقيقة.

سخني الفرن على درجة حرارة 250 مئوية.

وزعي صوص البيتزا على العجينة، ثم جبن الشيدر المفروم، والسجق، واللحم المفروم، ثم وزعي جبنة الموزاريلا المبشورة.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتنفش وتذوب الجبنة وتصبح ذهبية اللون.

قطعيها لمثلثات وقدميها ساخنة. 

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