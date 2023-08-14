"الوطنية للصحافة": انتظام عقد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية وصرف مكافآت

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لاستعراض عدد من أنشطة الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء حرصه على التواصل المستمر مع مسئولي الهيئات الاعلامية بهدف العمل على تذليل أي عقبات، وحل التحديات المختلفة،والمساعدة في إجراءات الاصلاح التي تتم حاليا، وكذا خطوات الاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية، بما يسهم في تحسين الموقف المالي لها.



وأشار مدبولي إلى أهمية المؤسسات الصحفية القومية كإحدى أهم أذرع الإعلام المصري، الذي يعد أحد أدوات قوتنا الناعمة، التي تسهمفي التنوير.



واستهل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة اللقاء بتوجيه الشكر لرئيس مجلس الوزراء؛ وأجهزة الحكومة المختلفة، على الدعم المتواصل الموجهللمؤسسات الصحفية القومية، في عدد من الملفات المهمة، وعلى وجه الخصوص ملف استرداد الأصول الخاصة بالمؤسسات الصحفية،وحسن استثمارها.



وخلال اللقاء استعرض المهندس عبد الصادق الشوربجي، موقف أراضي المؤسسات الصحفية القومية، والتي يتم العمل حاليًا على حسناستثمارها، لتضخ ربحًا يُسهم في تحسين أحوال هذه المؤسسات، وكذا موقف المؤسسات التعليمية التابعة لتلك المؤسسات، سواء جامعةالأهرام الكندية، أو أكاديمية أخبار اليوم، أو غيرهما.



وتطرق "الشوربجي" إلى جهود الهيئة في تدريب الصحفيين، والإداريين، وغيرهم من العاملين، للارتقاء بمستوى الأداء المهني.



وأوضح رئيس الهيئة، أنه يتم التفاوض حاليًا مع هيئة التأمينات الاجتماعية بخصوص حل التشابكات المالية، ويتم مراجعة بروتوكول بين كلمن الهيئتين في هذا الشأن، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يتم حاليا الانتهاء من كل الديون التجارية على المؤسسات الصحفية القومية.

انتظام عقد الجمعيات العمومية



ولفت "الشوربجي" إلى انتظام عقد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، موضحًا انعقاد 51 جمعية عمومية حتى الآن، وهو مالم يحدث سابقًا، وكذا انتظام صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.





كما أشار المهندس عبد الصادق الشوربجي إلى الجهود المتواصلة حاليًا بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية لتدشين موقع "سبوت"، الذييأتي كأحد ثمار جهود الهيئة الوطنية للصحافة لتدعيم الأداء المهني لمختلف المؤسسات الصحفية القومية، إلى جانب مساهمة هذا الموقع فيتقديم خدمة إعلامية جديدة ومتطورة، مسايرة للتطوير التكنولوجي في هذا المجال.



ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أنه سيتم التنسيق والتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وموقع "سبوت" لإتاحة ونشر مختلف المعلومات والحقائق بالأرقام؛ عن جهود الدولة المبذولة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وذلك لتوضيح الصورةوالحقائق الكاملة لكافة المواطنين، ودحضًا للشائعات.