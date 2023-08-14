حضري كوكيز كيك بحبيبات الشوكولاتة

كوكيز كيك بحبيبات الشوكولاتة من ألذ الحلويات الغربية التي يمكن صنعها، تقدم بخطوات سهلة وسريعة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الكوكيز الشهي، وزينيه بصوص الشوكولاتة اللذيذ

كوكيز كيك بحبيبات الشوكولاتة



مقادير كوكيز كيك بحبيبات الشوكولاتة

- الزبدة : 100 غراماً (طرية)

- سكر : ربع كوب (أبيض)

- السكر البني : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : كوب ونصف

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- رقائق الشوكولاته : نصف كوب

كوكيز كيك بحبيبات الشوكولاتة

طريقة التحضير

اخفقي الزبدة مع السكر الأبيض، والسكر البني، في وعاء الخلط جيداً، باستخدام المضرب الكهربائي.

أضيفي البيضة، والفانيلا، واخفقي مرة أخرى جيداً حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج كريمي.

أضيفي الطحين، والملح، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر، واعجني حتى تتجانس العجينة.

أضيفي رقائق الشوكولاتة واخلطي.

ادهني صينية فرن دائرية بالزبدة وافردي عجينة الكوكيز فيها.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد قليلاً ثم زينيها بصوص الشوكولاتة حسب الرغبة، قطعيها وقدميها.