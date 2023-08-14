عاجل
الأرصاد تكشف حالة طقس غدا وتحذر من الأمواج إعلان تنسيق التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية  2023
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري كوكيز كيك بحبيبات الشوكولاتة

كوكيز كيك بحبيبات
كوكيز كيك بحبيبات الشوكولاتة

كوكيز كيك بحبيبات الشوكولاتة من ألذ الحلويات الغربية التي يمكن صنعها، تقدم بخطوات سهلة وسريعة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الكوكيز الشهي، وزينيه بصوص الشوكولاتة اللذيذ

كوكيز كيك بحبيبات الشوكولاتة


مقادير كوكيز كيك بحبيبات الشوكولاتة

- الزبدة : 100 غراماً (طرية)
- سكر : ربع كوب (أبيض)
- السكر البني : نصف كوب
- البيض : 1 حبة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- طحين : كوب ونصف
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة
- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة
- رقائق الشوكولاته : نصف كوب

كوكيز كيك بحبيبات الشوكولاتة

طريقة التحضير

اخفقي الزبدة مع السكر الأبيض، والسكر البني، في وعاء الخلط جيداً، باستخدام المضرب الكهربائي.
أضيفي البيضة، والفانيلا، واخفقي مرة أخرى جيداً حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج كريمي.
أضيفي الطحين، والملح، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر، واعجني حتى تتجانس العجينة.
أضيفي رقائق الشوكولاتة واخلطي.
ادهني صينية فرن دائرية بالزبدة وافردي عجينة الكوكيز فيها.
أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة.
أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد قليلاً ثم زينيها بصوص الشوكولاتة حسب الرغبة، قطعيها وقدميها.

txt

اصنعي كيكة البفاريا لمواجهة حر الصيف

مواد متعلقة

اصنعي تشيز كيك الشوكولاتة بالبرتقال

حضري كيك الفراولة باللوز لضيافة المناسبات

كيك البرتقال بالتوت الأحمر المجفف .. سهلة وسريعة

حضريها بفاكهة الموسم| طريقة عمل تشيز كيك مانجو