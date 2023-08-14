ضبط 646 منشأة مخالفة وإعدام 65 طن أغذية فاسدة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة الإنسان وتسعى جاهدة للوصول لمجتمع صحي خالٍ من الأمراض، مشيداً بمبادرة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، 100 يوم صحة والتي تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لضمان إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، بجانب شن الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار ومنذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بالمحافظة، قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة بشن حملات تفتيشية على 5840 منشأة غذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حيث أسفرت جهود الحملات التفتيشية عن ضبط 646 منشأه غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام 65 طن و 552 كجم أغذية فاسدة عبارة عن لحوم وأغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وضبط 25 طن و 5 كجم أغذية مختلفة ولحوم لعدم وجود بيانات مدونه عليها ولسوء التخزين بجانب سحب 1481 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ، وتحرير 3388 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة.