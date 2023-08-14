استمرار تحسن الطقس.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت القادم

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس حتى يوم السبت القادم، تشهد استمرار التحسن في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت ظهور السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، مؤكدًا نشاط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

وأوضحت وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة يومي الثلاثاء والأربعاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 33 والمحسوسة 35

السواحل الشمالية:- العظمى 30 والمحسوسة 33

جنوب سيناء:- العظمى 40 والمحسوسة 43

شمال الصعيد:- العظمى 35 والمحسوسة 37

جنوب الصعيد:- العظمى 41 والمحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 32 والمحسوسة 34

السواحل الشمالية:- العظمى 30 والمحسوسة 32

جنوب سيناء:- العظمى 39 والمحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 35 والمحسوسة 36

جنوب الصعيد:- العظمى 41 والمحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 33 والمحسوسة 36

السواحل الشمالية:- العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 40 والمحسوسة 43

شمال الصعيد:- العظمى 36 والمحسوسة 38

جنوب الصعيد:- العظمى 42 والمحسوسة 43

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 33 والمحسوسة 35

السواحل الشمالية:- العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 40 والمحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 36 والمحسوسة 38

جنوب الصعيد:- العظمى 43 والمحسوسة 44

درجات الحرارة المتوقعة السبت

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 33 والمحسوسة 35

السواحل الشمالية:- العظمى 31 والمحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 40 والمحسوسة 43

شمال الصعيد:- العظمى 36 والمحسوسة 38

جنوب الصعيد:- العظمى 43 والمحسوسة 44