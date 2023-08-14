نصائح بسيطة تحمي من ضمور العصب البصري.. أطباء يكشفون الأسباب وطرق العلاج

كشف مجموعة أطباء أنه رغم أن معظم حالات ضمور العصب البصري لا يمكن التنبؤ بها أو الوقاية من حدوثها، إلا أن هناك بعض الخطوات التي يمكنها التقليل من احتمال حدوث الإصابة.

طرق الوقاية من ضمور العصب البصرى

ووفقًا لما نشره موقع healthifyme، بمجرد فقدان الألياف العصبية في العصب البصري فإنها لا تشفى أو تنمو مرة أخرى، ومع ذلك، فإنّ التشخيص المبكر وعلاج الأسباب الكامنة وراء ضمور العصب البصري قد يساعد في منع حدوث المزيد من الضرر من هذا المرض.

طرق الوقاية من ضمور العصب البصرى

ويوصي الأطباء بضرورة اتباع عدة نصائح للوقاية من الإصابة بضمور العصب البصرى، أهمها الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بالحوادث خاصة الالتزام بوضع حزام الأمان، لتقليل الأخطار الناجمة عن الحوادث ورضوض الوجه، والفحص العيني الدوري سنويًا، لتحري وجود ارتفاع ضغط العين وعلاجه باكرًا.

هذا بالإضافة إلى أن التشخيص المبكر للزرق وعلاجه، قد يحسن من ضمور العصب البصري، أو يخفف من تدهور الحالة، وللأسف، فإن الطب لا يقدم الكثير لمرضى ضمور العصب البصري في الحالات المتقدمة، أو في بعض الحالات الوراثية.

يفحص الطبيب العين بجهاز يدعى منظار العين ليتمكن من رؤية الشبكية وبشكل خاص القرص البصري وهي الجزء الخلفي من العين حيث يدخل العصب البصري، عادةً ما يظهر القرص البصري باهتاً بسبب تغيرات في التدفق الدموي إلى المنطقة، مما يلزم إجراء المزيد من الاختبارات لقياس الرؤية، والرؤية المحيطية، ودرجة رؤية اللون، أو يطلب الطبيب إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي عند الشك بوجود ورم.