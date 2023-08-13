أسباب ضمور العصب البصري.. أمراض الشبكية والالتهابات أبرزها

ضمور العصب البصري هو حالة تؤثر على خلايا العصب البصري الذي ينقل النبضات من عينك إلى دماغك، و "الضمور" يعني الهدر أو التدهور. ضمور العصب البصري هو اسم آخر لضمور العصب البصري ، وهو حالة خطيرة.

ضمور العصب البصري هو حالة تحدث بسبب تلف طويل الأمد لألياف العصب البصري من عدة أسباب مختلفة. يمكن أن يسبب ضمور العصب البصري مشاكل لا رجعة فيها في الرؤية ، بما في ذلك العمى.

أسباب ضمور العصب البصري

تشكل الألياف العصبية التي تنقل النبضات إلى عقلك العصب البصري. في حالة ضمور العصب البصري ، هناك شيء ما يتداخل مع قدرة العصب البصري على نقل هذه النبضات، ويمكن أن تسبب العديد من العوامل هذا التداخل ، بما في ذلك:

نقص تدفق الدم المناسب (الأوعية الدموية / نقص التروية): هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لضمور العصب البصري.

الحالات التي ولدت بها أو ورثتها (خِلقية): تؤدي إحدى الحالات ، وهي اعتلال الأعصاب البصري الوراثي لدى ليبر ، إلى فقدان الرؤية في عين واحدة أولاً ثم الأخرى.

الضغط من الخارج وداخل العصب: يمكن أن يأتي الضغط من الأورام. يمكن أن يتسبب الجلوكوما في تلف العصب البصري وقد يشمل أحيانًا ارتفاع ضغط العين (ضغط العين).

الأضرار الناجمة عن الالتهابات سواء من أمراض أخرى أو تورم العصب البصري نفسه: أحد الأسباب هو التهاب العصب البصري ، وهو التهاب العصب البصري. آخر هو استسقاء الرأس ، أو تجمع السوائل في دماغك.

الأضرار الناجمة عن العدوى: يمكن أن تشمل هذه العدوى أمراضًا مثل مرض الزهري والحصبة.

الصدمة (إصابة العين): يمكن أن تحدث إصابات العين بعدة طرق ، بما في ذلك الحوادث الصناعية أو حوادث السيارات أو الرياضة أو القتال.

الأضرار الناجمة عن أمراض الشبكية: تشمل أمراض الشبكية اعتلال الشبكية المرتبط بالسكري وانسداد الوريد الشبكي.

الأضرار الناجمة عن السموم أو نقص التغذية أو الأدوية: ضمور العصب البصري الناتج عن هذه الأسباب يؤثر عادة على كلتا العينين.