رئيس البرلمان العربي يفتتح عددا من البرامج المتخصصة لتعزيز قدرات منسوبي البرلمانات

افتتح رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عددا من البرامج المتخصصة التي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي، وذلك على مدى 4 أيام خلال الفترة من 13 حتى 16 أغسطس الجاري بالقاهرة، وذلك وفقا لخطة البرامج التدريبية خلال فترة الإجازة البرلمانية لعام 2023 ، لتعزيز قدرات منسوبي الأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، والأمانة العامة للبرلمان العربي ويشارك بالبرامج الثلاثة 35 من منتسبي 8 أمانات عامة عربية بالاضافة إلى مشاركة عضوين من مجلس الشورى اليمنى.

وأكد العسومي - في تصريح اليوم - حرص البرلمان العربي على المساهمة بشكل فاعل في تنمية قدرات ومهارات منسوبي الأمانة العامة للبرلمان العربي والأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، لما للدبلوماسية البرلمانية من دور هام في تعزيز العلاقات بين البرلمانات.

أدوات قياس التشريع وقياس كلمة القانون في التجارب المعاصرة

ويتناول البرنامج التدريبي الأول "أدوات قياس التشريع وقياس كلمة القانون في التجارب المعاصرة"، ويناقش البرنامج السياسة التشريعية وتأثيرها على قياس آثر التشريع، الاتجاهات المعاصرة في الإصلاح والتطوير التشريعي، منهجية قياس آثر التشريع في التجارب المعاصرة، تطبيقات قياس آثر التشريع في بعض البرلمانات.

ويتناول البرنامج التدريبي الثاني "الأيزو في المجال البرلماني العربي" ويناقش عدة موضوعات من بينها الإدارة الإستراتيجية للأمانة العامة، التميز والابتكار في الإدارة البرلمانية، معايير وضوابط الجودة،معايير وضوابط شهادات الأيزو وفقا لأنواعها، الأمن الذاتي المعلوماتي ومخاطر التكنولوجيا للحصول على الأيزو.

ويتناول البرنامج التدريبي الثالث عدة موضوعات هامة يأتي في مقدمتها التحديات المعاصرة لإدارة الموارد البشرية، والأمن الذاتي المعلوماتي والتدريب على الأزمات، ومخاطر تهديدات الجرائم السيبرانية على الموارد البشرية، والتنظيم والتخطيط والتدريب للموارد البشرية، والذكاء الاجتماعي في الموارد البشرية، الجدارات الوظيفية والجديد في إدارة الموارد البشرية، والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية.