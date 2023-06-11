العسومي يشيد يفوز نادي النجمة البحرين ببطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد

قدم عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، خالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة فوز فريق نادي النجمة الرياضي، بلقب البطولة الآسيوية الخامسة والعشرين للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد للمرة الثانية، التي أقيمت في مدينة أصفهان الإيرانية، والمؤهلة إلى بطولة العالم للأندية أبطال القارات "سوبر غلوب 2023"، مؤكدا أنه إنجاز لكل العرب واضافة نوعية للانتصارات الرياضية العربية.



وأشار العسومي بأن هذا الإنجاز المتميز يعد إضافة إلى الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في المجال الرياضي وذلك بفضل التوجيهات الملكية الملك حمد بن عيسى آل خليفه في دعم الرياضة البحرينية والاهتمام بها ورعاية الحكومة الموقرة برئاسةالشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجهود الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة و الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ورعايتهما ودعمهما لكافة الأنشطة الرياضية ودورهم البارز في النتائج التي حققتها مملكة البحرين في الكثير من المحافل الرياضية وقيادتهما بكل كفاءة واقتدار للحركة الرياضية والشبابية في مملكة البحرين.



وهنأ العسومي الشيخ عبد الرحمن بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي النجمة الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة وكافة جماهير ومنتسبي نادي النجمة بهذا الفوز المستحق مشيدا بالمجهود الكبير الذي قام به لاعبو نادي النجمة الرياضي، وتفانيهم الواضح للصعود بمستوى اللاعبين والوصول بهم إلى هذا النجاح والتميز. وشكر جميع اللاعبين على المستوى الراقي الذي قدموه وعلى هذا النجاح المبهر الذي حققوه.