الشباب والرياضة تشارك في معرض التراث والحرف اليدوية (صور)

شاركت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزيه لتنمية الشباب - أندية الفتاة والمرأة ، في معرض التراث والحرف اليدوية ، الذي تُقيمه محافظة الجيزة ، بالتعاون مع سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة ومجلس الأعمال اليمني التابع لسفارة اليمن في مصر، ووزارة التنمية المحلية ، وذلك في اطار تعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين شعوب الدول .

وشارك في المعرض دول ( اليمن والصين ، الهند ، بيرو ، المغرب ، فلسطين، السودان ) ، و كانت أندية الفتاة والمرأة بمحافظة الشرقية ضمن الممثلين بالمعرض للحرف التراثية ، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حيث شاركت بمنتجات للتراث والحرف اليدوية والتى تنوعت مابين الريزن،اكسسوار ،شنط ،اباجورات ومكرمية .

وقد نالت المنتجات المصرية الخاصة بمعروضات أندية الفتاة والمرأة، إعجاب رواد المعرض ، وشهدت اقبالا متزايدا من مختلف الجنسيات مما يؤكد القدرة العالية لهذه المنتجات على المنافسة بجودتها بين غيرها من الدول .

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، على تقديم كافة التسهيلات للمشاركة في مثل هذه المعارض لتكون فرصة جيده للتعريف بتراثنا المصري والحفاظ عليه من الاندثار ، بالإضافة إلي فتح مجال لتسويق هذه المنتجات وتشجيع أصحاب الحرف والصناعات ودعمهم من خلال توفير منافذ متنوعة للتسويق .