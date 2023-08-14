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الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة: الجمهورية الجديدة تشهد العديد من المسارات لتنمية الشباب وتمكينهم

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالشباب، وان الجمهورية الجديدة تشهد العديد من المسارات لتنمية الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، بشباب القبائل والعائلات المصرية، من مختلف محافظات الجمهورية، بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية .

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رحب وزير الشباب والرياضة بالشيخ كامل مطر ، وبشباب مجلس القبائل والعائلات المصرية ، مؤكداً ان وزارة الشباب والرياضة بيتاً لشباب القبائل والعائلات المصرية .

واوضح  الدكتور اشرف صبحي ان كافة انشطة وبرامج الوزارة متاحة لشباب القبائل والعائلات المصرية ، مؤكداً ان هناك انشطة نوعية سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة مع مجلس القبائل والعائلات .

من جانبه ، اشاد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي ، موضحاً ان الوزارة خلال الفترة الماضية والحالية تطبق استراتيجية متكاملة لبناء قدرات النشء والشباب في مختلف المجالات .

شهد اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة ، لواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير ، ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية للتعليم المدني ، سعد نديم مسئول وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة ، وعدداً من قيادات وزارة الشباب والرياضة .

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