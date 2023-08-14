أمراض خطيرة تسبب الوذمة لا تعرفها من قبل.. طبيب جراح يكشف مفاجأة

كشف طبيب جراح أن الوذمة قد تكون ناجمة عن إصابة الكبد والكلى، وهي حالة تتراكم فيها السوائل الزائدة في الجسم، ما يؤدي إلى انتفاخ الأنسجة، فقد تكون علامة على وجود مشكلات في الجسم يجب الانتباه لها.

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أوضح الطبيب أن أعراض الوذمة هي تورم الأنسجة قد يلاحظ على الوجه أو الذراعين أو الساقين أو البطن، وعادة ما يصبح الجلد في موقع التورم شاحبا أو محمرا، وعند الضغط على المنطقة المتورمة، يبقى أثر في المكان، ومن أسبابها زيادة الشعور بالتعب وضيق التنفس وزيادة الضغط أو ألم في الساقين.

الوذمة

ويشير الطبيب إلى أن التورم غالبًا ما يحدث في الساقين والكاحلين واليدين والوجه، بسبب البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة، وتناول الأطعمة المالحة، ومتلازمة ما قبل الحيض، والحمل، وتناول أنواع معينة من الأدوية.

ويحذر الطبيب من أن الوذمة قد تعكون علامة على حالة مرضية خطرة، مثل قصور القلب الاحتقاني، تلف الكبد، القصور الكلوي، تخثر الدم، النقص الحاد في البروتين، ضعف أو تلف الأوردة في الأطراف السفلى، وللتخلص من هذه المشكلة، يجب شرب كمية كافية من الماء والحد من تناول الأطعمة المالحة، وتجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة أو المكوث فترة طويلة في مكان حار وجاف، والحفاظ على وزن مثالي.

قد يشكل العلاج الذاتي خطورة على حياة الشخص، لذلك قبل استخدام أي وسيلة للتخلص من الوذمة، يجب استشارة الطبيب الذي يمكنه تحديد السبب الفعلي للوذمة وعلى ضوء ذلك يصف العلاج المناسب.

وهناك طرق مختلفة وبسيطة للتخلص من الوذمة، من بينها تغيير نمط الحياة، عن طريق ممارسة المزيد من الحركة والنشاط البدني وتمارين منتظمة للساقين والذراعين، مما ينشط نظام التصريف الليمفاوي والتخلص من الوذمة.