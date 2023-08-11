الجمعة 11 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

الوذمة مرض ناتج عن احتباس السوائل في الجسم.. أشهر أعراضه

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 

 

الوذمة هي المصطلح الطبي للتورم الناجم عن احتباس السوائل في أنسجة الجسم. تحدث الوذمة غالبًا في القدمين والكاحلين والساقين ، ولكنها قد تؤثر على أجزاء أخرى من جسمك ، مثل الوجه واليدين والبطن.

 

أشهر أعراض الوذمة

من أعراض الوذمة تورم في جسمك، ويحدث التورم عندما يكبر جزء من جسمك بسبب تراكم السوائل في أنسجتك، ويمكن أن يحدث التورم في أي مكان في جسمك ولكنه غالبًا ما يؤثر على قدميك وكاحليك وساقيك.

تشمل أعراض التورم ما يلي:


مساحة من جسمك أكبر مما كانت عليه قبل يوم.

يبدو الجلد فوق المنطقة المتورمة مشدودًا ولامعًا.

صعوبة في المشي إذا انتفخت ساقيك أو كاحليك أو قدميك.

قد تسعل أو تعاني من صعوبة في التنفس.

تشعر بالامتلاء أو الضيق في جزء الجسم المتورم.

ألم خفيف أو شعور مؤلم في المنطقة المصابة.

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