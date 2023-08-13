موقف مصر من متحور أوميكرون الجديد بعد انتشاره في 51 دولة (فيديو)

‏قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه منذ أسبوع او أكثر قليلا أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك فيروس متحور جديد مثير للاهتمام يسمى "eg5" لكنه لا يبدو أنه يشكل تهديد على الصحة العامة اكثر من غيره من المتحورات، والأدلة العلمية تقول انه أكثر انتشارا لكنه ليس أشد شراسة مثل متحور “أوميكرون”

انتشار المتحور في أكثر من 51 دولة

وأضاف متحدث وزارة الصحة ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أنه على الرغم من انتشار متحور أوميكرون الجديد في أكثر من 51 دولة لكن آخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بخصوص الانتشار الوبائي لـ فيروس كورونا خلال آخر 28 يوم انخفض في عدد الحالات المبلغ عنها حديثا.

وأشار متحدث وزارة الصحة أن ‏منظمة الصحة العالمية تنصح بالإبلاغ عن وجود أي حالات والحفاظ على الفحوصات والتحاليل، ولكن حتى هذه اللحظة بالأدلة العلمية لا يوجد ارتفاع في معدلات دخول المستشفيات ولا ارتفاع في معدلات الوفيات بسبب هذا متحور أوميكرون الجديد وحتى هذه اللحظة لا توجد حالات مصابة بهذا المتحور في مصر لكن من الوارد وجوده.